شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الغارات الإسرائيلية على سوريا تأجيج للتوتر والصراع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، الغارات الإسرائيلية على الأراضى السورية، والتى أسفرت عن ارتقاء وإصابة العشرات ما يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولى، وانتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع فى المنطقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان، وقوف المملكة مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها.

وشدد القضاة، على ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تفرض احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.