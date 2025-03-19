الخليج اليوم .. مبعوث ترامب: محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا ستنعقد في جدة الأحد المقبل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف مبعوث الرئيس الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن موعد انعقاد محادثات مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، إذ أشار إلى انعقادها يوم الأحد المقبل، وذلك في مدينة جدة غرب السعودية، وفقاً لما نقلته قناة فوكس نيوز.

وطبقاً لحديث ويتكوف فإن المحادثات سوف تتركز على وقف إطلاق النار في أوكرانيا لتشمل الطاقة والبنى التحتية.

كما كشف أيضاً عن زيارة فريق أميركي بقيادة وزير خارجية واشنطن ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز إلى السعودية.

هذه التطورات المتسارعة في سياق الملف الروسي - الأوكراني، جاءت بعد مفاوضات استمرت أكثر من 8 ساعات في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، إذ اتفق الطرفان أيضاً على إبرام اتفاقية المعادن "في أقرب وقت ممكن".

"تحقيق السلام"

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "اجتماع جدة حقق خطوات مهمة نحو تحقيق السلام بأوكرانيا"وتفصيلاً، قالت الخارجية الأميركية إن "أوكرانيا وافقت في اجتماع جدة على وقف النار 30 يوماً في حال التزمت روسيا".

وأيدت أوكرانيا مقترحا أميركيا بإعلان هدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا، فيما وافقت واشنطن من طرفها على وقف تعليق المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف "فورا"، على ما جاء في بيان مشترك، الثلاثاء، نقلا عن "فرانس برس".

"بناءة ومثمرة"

ومن جانبه، صرح مسؤول أوكراني لـ "العربية" و"الحدث" بأن المحادثات مع الأميركيين في جدة كانت "بناءة ومثمرة".

وانطلقت، في وقت سابق، الثلاثاء المحادثات الأميركية الأوكرانية في جدة، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومستشار الأمن الوطني الوزير مساعد العيبان.

وتعرض أوكرانيا على الولايات المتحدة، في المحادثات التي تجري بين الطرفين في جدة، خطة لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا، في مبادرة تأمل منها كييف أن تستعيد دعم البيت الأبيض الذي يطالبها، منذ عاد إليه الرئيس دونالد ترامب، بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.