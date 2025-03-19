شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استشهاده في غارة إسرائيلية ..من هو أبو حمزة الناطق العسكرى لسرايا القدس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت حركة الجهاد الإسلامي، عن البيانات الحقيقية للمتحدث باسم جناحها العسكرى أبو حمزة ، الذى استشهد أمس في غازة جوية إسرائيلية، ضمن الضربات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة مساء الثلاثاء، وأدت إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني.

وأعلنت الحركة في بيانها، أن أبو حمزة هو ناجى أبو سيف، واستشهد إلى جانبه عدد من أفراد عائلته، هم: شقيقه غسان ماهر أبو سيف وزوجته سارة أبو سيف "صباح"، إضافة إلى نجلهما سيف غسان ماهر أبو سيف، كما استشهدت ديما ماهر أبو سيف.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في نعي الشهيد ناجي أبو سيف "أبو حمزة": "لقد عرف الإعلام الشهيد أبو حمزة صوتًا من أصوات المقاومة، لا يخشى في الله لومة لائم، بليغًا في فصاحته، وجريئًا في مواقفه البطولية المعبرة عن المقاومة، والمدافعة عن حقوق شعبنا، وما بدل تبديلًا".

من هو أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس؟

منذ عام 2014، كان أبو حمزة ناطقا عسكريا باسم السرايا، ومنذ انطلاقته في العمل الإعلامي، تميز أبو حمزة بظهوره في مواقع مختلفة، مثل مساجد غزة، ووكالات الأنباء، وقنوات التلفزيون.

وكانت له محطات إعلامية بارزة ، ففي يونيو 2021، أطلق أبو حمزة تصريحات هامة بعد عملية "سيف القدس"، مؤكدًا أن سرايا القدس ستواصل هجماتها على مواقع الاحتلال الإسرائيلي في أي وقت، وأن المقاومة الفلسطينية لن تكون خاضعة لأي ضغوطات أو تهديدات.

في اليوم الأول من 7 أكتوبر 2023 قال: اليوم، بدأنا معركة الانتقام والفخر. نحن في خضم حرب شاملة مع العدو الصهيوني، وهذه هي البداية فقط.