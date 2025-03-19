شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس البرلمان العربى محمد بن أحمد اليماحى واستنكر بشدة محاولة اغتيال الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، نتيجة انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه مما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين.

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربى الكامل مع الصومال في هذا الظرف الدقيق ورفضه التام لكافة أشكال الإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار منطقتنا العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها العزيز وإلى ذوي الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .