شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين محاولة استهداف موكب الرئيس الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن إدانته للاعتداء الارهابى السافر الذى حاول استهداف موكب الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود من قبل هجوم شنته حركة "الشباب" الإرهابية فى العاصمة مقديشو.

وقال جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام إن أبو الغيط أعرب عن استنكاره وإدانته الشديدين للهجوم الإرهابي، مؤكدا على دعم الجامعة العربية الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الإرهاب وجميع أشكال التطرف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام دعا إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله.