شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيمات نابلس والان مع تفاصيل الخبر

استشهد شاب فلسطينى وأصيب واعتقل آخرون، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مخيمات العين وبلاطة وعسكر فى نابلس شمال الضفة الغربية .

وقالت مصادر أمنية إن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى مخيم العين غرب مدينة نابلس، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه مركبة داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد الشاب "عدي عادل القاطوني"، الذي كان متواجدا في محيط المركبة المستهدفة.

وأضافت أن مواجهات اندلعت داخل المخيم، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، أحدهم بالرصاص الحي في البطن واليد وتم اعتقاله وهو "فاروق رشيد خالد"، وآخر أصيب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وثالث جراء سقوطه من مكان مرتفع، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، قبل أن تشرع بحملة تفتيش اعتقلت خلالها عددا من المواطنين.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمات بلاطة وعسكر القديم والجديد شرق نابلس وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت عددا من المواطنين، مؤكدة أن قوات الاحتلال ما زالت متواجدة داخل مخيم العين، وفي محيط مخيمي عسكر وبلاطة.

