شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن سلاح الجو اعترض صاروخًا أُطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، حسبما ذكرت قناة "أى 24" الليلة، إن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق بجنوب إسرائيل نتيجة إطلاق الصاروخ.

وكانت إسرائيل استئأنفت غاراتها الجوية على قطاع غزة فجر الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، في تصعيد أنهى فترة الهدوء النسبى، بعد فشل جهود التوصل إلى استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذى دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي وانتهت مرحلته الأولى يوم 2 مارس الجاري، ولم يتم الاتفاق على تمديد الهدنة أو الدخول في المرحلة الثانية للاتفاق المكون من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما.

