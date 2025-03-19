شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 14 فلسطينيا، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسعفين من الهلال الأحمر قولهم إن مواطنين استشهدا وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت (وفا) باستشهاد إمرأة وطفل وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى استشهاد أربعة مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين مقابل نادي الوكالة غرب مدينة خان يونس.

وقال مسعفون إنهم نقلوا 4 شهداء وعددا من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوب المدينة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة، وذلك وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48 ألفا و572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112 ألفا و32 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.