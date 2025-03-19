شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: من الآن ستتم المفاوضات مع "حماس" تحت النيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل "ستواصل القتال حتى تحقيق جميع أهداف حربها في قطاع غزة، والمتمثلة في إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين وتدمير حماس وضمان ألا يشكل قطاع غزة أي تهديد لإسرائيل مجددا".



وأضاف نتنياهو : أن إسرائيل ستستخدم من الآن فصاعدا قوة متزايدة باستمرار ضد حماس، ستُجرى المفاوضات تحت النيران ؛ وهذه ليست سوى البداية".



وأشار نتنياهو خلال خطاب متلفز -بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المحلية- إلى أن أجهزة المخابرات والجيش الإسرائيلي أوصوا بهذا الإجراء، وأنه كان الملاذ الأخير بعد أسابيع من الجهود الفاشلة لدفع حماس إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن.



وزعم نتنياهو أن حماس ترفض كافة المبادرات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن، قائلا: "لأسابيع عملنا دون توقف سعياً لتحقيق هدف واحد: إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.. وافقنا على تمديد الهدنة لأسابيع إضافية، لكننا لم نتلق أي رهائن بالمقابل".



وأضاف: "أرسلنا وفودًا إلى الدوحة والقاهرة، وقدمنا مقترحاتنا بالتعاون مع الوسطاء، بل وقبلنا العرض الذي طرحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لكن حماس رفضت ".



وأصر نتنياهو على أن "الضغط العسكري شرط ضروري" لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، مشيرا إلى أن "إلحاق الضرر بحماس عسكريًا وإطلاق سراح رهائننا ليسا هدفين متناقضين، بل هما هدفان مُكمّلان لبعضهما البعض".



وتعليقا على اعتراض عائلات الرهائن على استئناف الحرب على غزة خوفا من التسبب في مقتل الرهائن، قال نتنياهو إن "الرهائن في غزة يعيشون كابوسًا لا إنسانيًا كل يوم، وكل دقيقة" مشددا على التزامه بالعمل بلا كلل لتحرير جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.



ونفى نتنياهو التقارير الإعلامية حول وجود أي اعتبارات سياسية وراء استئناف الغارات الجوية في غزة فجر اليوم ، منتقدا كعادته الصحافة، ومتهمًا وسائل الإعلام بنشر "الأكاذيب".



وقال موجها حديثه إلى منتقديه في وسائل الإعلام: "ليس لديهم أي خجل، وليس لديهم خطوط حمراء"، مدعيا أن وسائل الإعلام "تردد دعاية حماس مرارًا وتكرارًا"، مستطردا: "لذلك أود أن أقول لحماس: لا تعتمدوا على هذا، لأنه لا شيء سيمنعنا من تحقيق جميع أهداف الحرب".



وفيما يتعلق بالصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون من اليمن على إسرائيل في وقت سابق من اليوم، لفت نتنياهو إلى أنه يُقدّر بشدة التعاون العسكري الأمريكي ضد المحور الإيراني في اليمن، مضيفا: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل ضد أجزاء أخرى من هذا المحور الشر؛ سنعمل وسننتصر متحدين".