شكرا لقرائتكم خبر عن "أسوشيتيد برس": الغارات الإسرائيلية المفاجئة على غزة تعيد الفلسطينيين إلى كابوس الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، بدأت القنابل الإسرائيلية بالتساقط على الفلسطينيين مرة أخرى، لتضيء السماء بلون برتقالي وتحطم السكون الذي خيم على القطاع لنحو شهرين منذ بدء وقف إطلاق النار.



ووصفت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية العودة المفاجئة للغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، بأنها "كابوس وجحيم كانوا يأملون أن يكون قد انتهى".



وأوضحت الوكالة في تقرير أن القنابل انهالت على قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مُشعلةً النار في مُخيم خيام مُترامي الأطراف في مدينة خان يونس الجنوبية، ومُدمرةً سجنًا تُديره حماس، كما أصابت ملجأ في غزة.



وأضافت الوكالة أن الفلسطينيين حاولوا انتشال الجثث من بين الأنقاض بأيديهم العارية، ووصل الآباء إلى المستشفيات حفاة الأقدام، يحملون أطفالًا مُنهكين مُغطين بالرماد، وامتلأت الشوارع والمستشفيات بالجثث.



وبحلول منتصف النهار، قُتل أكثر من 400 شخص، ليصبح واحد من أكثر الأيام دموية في الحرب التي استمرت 17 شهرا، حتى الهدنة التي بدأت في 19 يناير الماضي.



وبعد تفعيل الهدنة رسميا، عاد مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى منازلهم، التي دُمر الكثير منها، وجلبت موجة من المساعدات والغذاء والأدوية، حتى قطعت إسرائيل المساعدات قبل أسبوعين للضغط على حماس لقبول اقتراح جديد بدلا من الاستمرار في الهدنة.



وخلال الهدنة ،حلّ شهر رمضان المبارك ليجلب لحظات من الفرح حيث تناولت العائلات وجبات إفطار جماعية، منهيةً صيام كل يوم دون خوف من القصف، لكن عادت الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتسببت في دمار واسع النطاق بكل قوتها.



وأعادت مشاهد المستشفيات إلى الأذهان الأيام الأولى للحرب، عندما شنت إسرائيل قصفًا مكثفًا على قطاع غزة ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.



وأقام الناجون، على مدار اليوم الثلاثاء، مراسم جنازة سريعة على عشرات أكياس الجثث المصفوفة في ساحة مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث بكت الأمهات على جثث الأطفال الملطخة بالدماء، بينما كانت الطائرات الحربية تحلق في السماء.



وكافح الأطباء لعلاج العدد الهائل من الجرحى الذي تدفق بشكل متزامن إلى المستشفيات، مع معاناة المؤسسات الطبية من ندرة المياه، حيث لم تكتفِ إسرائيل بمنع جميع الإمدادات من دخول قطاع غزة قبل أسبوعين، بل قطعت أيضًا الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع الأسبوع الماضي، ما أدى مجددًا إلى ندرة في الأدوية والغذاء والوقود والمياه العذبة لأكثر من مليوني نسمة .