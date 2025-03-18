شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على غزّة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للغارات الجوية التي تشُنُّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة.



وأكّدت وزارة الخارجية العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- اليوم /الثلاثاء/ أنّ هذه الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تُمثّل انتهاكًا واضحًا وسافرًا، ليس فقط لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يناير الماضي، بل لجميع الأعراف الدوليّة والقانون الدولي الإنساني.



وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حدٍّ لهذا العدوان الغاشم ضد الإنسانيّة، وحماية المدنيين، ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على أفعالها.