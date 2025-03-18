شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.



وجدد مجلس حكماء المسلمين - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - رفضه القاطع للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين الأبرياء، والبدء في إعادة الإعمار وفقاً للخطة التي أقرها الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية والذي انعقد في الرابع من مارس الجاري بجمهورية مصر العربية.



وأكد مجلس حكماء المسلمين، موقفه الراسخ بضرورة العمل على إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء معاناته المستمرة منذ أكثر من 70 عاماً.