شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات لسفراء فلسطين بأمريكا اللاتينية بتكثيف الاتصالات لوقف الحرب الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم /الثلاثاء/، سفراء دولة فلسطين المعتمدين لدى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، بتكثيف الاتصالات مع الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة، لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكسر وقف إطلاق النار، بالإضافة لحشد مزيد من التأييد الدولي لحقوق الفلسطنيين.



وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال لقاء عقده مع السفراء عبر تقنية الاتصال المرئي - ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لفضح جرائم الاحتلال، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل وقف العدوان وضمان حماية سكان قطاع غزة وفقاً للقانون الدولي.



كما استعرض رئيس الوزراء - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - الجهود المبذولة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية الصعبة، خاصة في قطاع غزة، والخطوات التي تتخذها الحكومة لضمان تقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية دور السفراء في إبراز معاناة الفلسطنيين وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحشد الضغط الدولي ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته الرامية إلى التهجير القسري لأبناء فلسطين.



وشدد على أهمية الحشد للمؤتمر الدولي للسلام، الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان تحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية العمل على حشد الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة والتي تبنتها القمة العربية، وضمان تنفيذها بشكل يحقق فعال.