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استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي بدير البلح

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استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي بدير البلح

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القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، في وسط قطاع غزة، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بجوار مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنين استشهدا عقب القصف الإسرائيلي، بينما استشهدت مواطنة متأثرة بجروحها في قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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