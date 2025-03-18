شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي بدير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، في وسط قطاع غزة، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بجوار مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنين استشهدا عقب القصف الإسرائيلي، بينما استشهدت مواطنة متأثرة بجروحها في قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.