شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله اللبناني يدين استئناف إسرائيل حرب الإبادة في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان "حزب الله اللبناني" استئناف العدو الإسرائيلي لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل وهم نيام.‏



وقال حزب الله في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية اليوم /الثلاثاء/،إنّ قرار حكومة نتنياهو بالانقلاب على وقف إطلاق النار واستئناف إشعال الحرب وسط صمت دولي مخز، يؤكّد أن هذا الكيان لا يحترم أي تعهدات واتفاقات.



وأكد الحزب وقوفه الكامل والثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة وأهل غزة ‏، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة المتمادية ضد ‏الإنسانية.‏



وشدد البيان على أن فلسطين ستبقى قضية الأمة المركزية، وستبقى غزة عنوان العزة والصمود، ‏وسيبقى هذا الشعب قدوة لكل شعوب العالم في النضال من أجل الحق ‏والمقدسات".‏