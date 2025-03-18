شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون :اعتداءات الاحتلال على غزة انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الخطيرة على قطاع غزة، التي تمثلت في اختراق واضح لهدنة وقف إطلاق النار يوم أمس، مما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء الأبرياء وإصابة العديد، وتفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة في القطاع.



وأكّد - حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" - أن هذا التصعيد الخطير يشكل انتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات الوحشية.



وفي ختام تصريحه, أكّد تضامن مجلس التعاون الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والالتزام التام بالقرارات الشرعية الدولية وبمبدأ حلّ الدولتين وفق حدود عام 1967، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.