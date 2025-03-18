شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين استئناف إسرائيل عدوانها على غزة ويحذر من تفجّر الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استئناف إسرائيل عدوانها على غزة، وشنّها غارات على مناطق متفرقة في القطاع؛ أسفرت عن ارتقاء وإصابة مئات الفلسطينيين.



‏وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة -في بيان اليوم الثلاثاء ضرورة أن تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، الذي أنجز بجهود مصرية قطرية وأمريكية، محذرًا من مغبة تفجّر الأوضاع في المنطقة، إذا استمرّت إسرائيل بعدوانها على غزة.



‏ودعا السفير القضاة، المجتمع الدُّوَليّ لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة. ‏