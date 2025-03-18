شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية للجامعة العربية على إثر استئناف العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت دولة فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وذلك على إثر استئناف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقى ضد الشعب الفلسطينى والتى أوقعت أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى في قطاع غزة منذ فجر اليوم.



وقال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك فى تصريح اليوم الثلاثاء إن الدورة ستبحث التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.