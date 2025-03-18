شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد الناطق الرسمي باسمها، أبو حمزة، وذلك وفقا لما أفاده موقع "فلسطين أونلاين"، في خبر عاجل له، مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر من الحركة أن ناجي أبو سيف المعروف بأبو حمزة استشهد في غارة جوية استهدفت منزله وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نعت حركة حماس عددا من قادة العمل الحكومي في القطاع، إثر استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس 2025، بعد مرور 85 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 17 يناير ي 2025.

واستأنفت إسرائيل حربها على أنحاء عدة من قطاع غزة بعملية عسكرية سمتها "العزة والسيف" مدّعية أنها تستهدف حركة حماس، وتسببت باستشهاد 356 فضلا عن مئات الجرحى، في حين حملت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان على غزة.