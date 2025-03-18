الخليج اليوم .. السعودية .. حجب أكثر من 7900 موقع إلكتروني مخالف للملكية الفكرية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملات تفتيشية إلكترونية تستهدف المواقع الإلكترونية للتحقق من مدى التزامها بأنظمة الملكية الفكرية وعدم انتهاك الحقوق.

وأجرت الهيئة حملات تستهدف المواقع الإلكترونية المخالفة، واتخذت الإجراءات النظامية التي تصل إلى حجب تلك المواقع، ونتج عن هذه الحملات في العام 2024 حجب أكثر من 7900 موقع إلكتروني وإزالة أكثر من 22900 محتوى مخالف لأنظمة الملكية الفكرية من المتاجر الإلكترونية.

وشددت الهيئة على استمرار حملاتها وعدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa والبريد الإلكتروني [email protected] والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.