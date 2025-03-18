الخليج اليوم .. حادث غريب.. مدفع رمضان يفجر Air bag سيارة في قطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعرضت سيارة رباعية الدفع لحادث غير متوقع أثناء مرورها بجانب مدفع الإفطار، حيث انفجرت الوسادة الهوائية بشكل كاد يؤدي إلى كارثة.

فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة بيضاء وهي تسير ببطء بجانب مدفع الإفطار في قطر، وعند إطلاقه، تسببت قوة الصوت في خروج الوسادة الهوائية ( Air bag) بشكل مفاجئ.

فيما أثار الحادث تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل، حيث شرح أحدهم ما حدث بالقول "عند إطلاق المدفع، يحدث تداخل مع موجات هوائية قوية حوله، ما يفعّل الوسادة الهوائية".

في حين انتقد كثيرون تواجد المدفع بالقرب من السيارات، وفي منطقة تعج بالمارة، مطالبين بأن يكون في مكان بعيد عن الناس بمسافة كافية لسلامتهم.

وتعمل الوسادة الهوائية كأحد أنظمة السلامة في السيارات، وهي مصممة لحماية الركاب في حالات الاصطدام المفاجئة من خلال مستشعرات خاصة تؤدي إلى خروج الوسادة في جزء من الثانية.

هذا وتحتوي بعض السيارات الحديثة على مستشعرات حساسة جدا للصوت أو الاهتزازات القوية، وبالنظر إلى أن صوت المدفع كان عاليا جدا، فقد أدى ذلك إلى اهتزازات قوية في الهواء وحول السيارة ما أدى إلى انفجار الوسادة.