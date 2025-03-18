الخليج اليوم .. السعودية: ندين استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع تصاعد أعداد القتلى في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية، أعربت السعودية عن استنكارها لهذا العدوان الإسرائيلي.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على غزة".

كما أدانت "القصف الإسرائيلي المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزّل، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني".

وقف فوري للقتل

وشددت على أهمية الوقف الفوري للقتل والعنف والدمار الإسرائيلي.

إلى ذلك، أكدت أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوضع حد للجرائم الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل حمّلت حركة حماس مسؤولية التصعيد في القطاع الفلسطيني المدمر.

كما اشترط وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إطلاق كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل وقف النار.

في حين زعم الجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم، أن الهجوم جاء إثر معلومات عن إعادة حماس رص صفوفها والتحضير لهجمات جديدة، وهو ما نفته الحركة لاحقاً، معتبراً أنه مجرد تبرير من أجل العودة إلى الحرب.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية العنيفة على غزة أدت إلى مقتل 413 فلسطينياً أغلبهم من النساء والأطفال، وفق ما أكدت وزارة الصحة في القطاع.

فيما لا يزال عدد من القتلى تحت الأنقاض جراء صعوبة انتشالهم.