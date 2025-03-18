شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة انتهاك صارخ للقانون الدولى وتهديد للسلام الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولى وتهديد للسلام الإقليمى.

وجددت الوزارة - في بيان نقلته قناة "إيه نيوز" التركية اليوم الثلاثاء، التزام تركيا بدعم القضية الفلسطينية العادلة، ومساندة الجهود الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة - والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين - تمثل مرحلة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد اسرائيل لضمان وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.