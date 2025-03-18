شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان السويسرى يرفض تعليق المساعدات للأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس الولايات السويسرى "البرلمان"، اليوم الثلاثاء، بأغلبية 25 صوتًا مقابل 19، قرار تعليق سويسرا مساهماتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا .

ورأى النواب المعترضون أنه لا يمكن لأية منظمة أخرى أن تتولى دور الأونروا في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الطارئة، حسبما نقل راديو "لاك" السويسري.

وقالت النائبة إيزابيل شاسوت عن حزب الوسط إن "الأمر لا يتعلق بالأونروا أو حماس أو إسرائيل، بل يتعلق بحماية السكان المدنيين الذين يخضعون لاختبار صعب للغاية"، وطلبت ضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية لحين العثور على حل بديل.