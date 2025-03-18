شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 40 مواطنا من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدداً من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية، وسط تشديدات من قوات الاحتلال عند بوابات المسجد وفي محيط البلدة القديمة.

وفى سياق متصل شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت (40 مواطنا) على الأقل من الضفة، بينهم أشقاء، وأسرى سابقون .

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن حملات الاعتقالات تركزت في محافظة نابلس، التي طالت نحو 25 مواطناً، وتوزعت بقيتها على محافظات: الخليل، وطولكرم، وسلفيت، وطوباس، والقدس، حيث رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير لمنازل المواطنين .

