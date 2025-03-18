شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الإنسان: لجوء إسرائيل لمزيد من القوة يفاقم أزمة غزة الكارثية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن صدمته إزاء استئناف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة؛ بعد وقف لإطلاق النار دام لمدة شهرين.

وأشار المفوض الأممي إلى أن لجوء إسرائيل إلى المزيد من القوة العسكرية سيفاقم مأساة الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من أوضاع كارثية، مؤكدا ضرورة أن ينتهي هذا الكابوس على الفور.

وقال تورك إن العنف الذي استمر على مدار الـ18 شهرا الماضية أوضح وضوحا تاما أنه لا يوجد سبيل عسكري للخروج من الأزمة، مضيفا أن الطريق الوحيد للخروج منها هو من خلال التسوية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي.