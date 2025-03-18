شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء استئناف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الصين، عن "قلقها البالغ" إزاء استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق على قطاع غزة، ودعت إلى العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، حسبما أوردت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، اليوم الثلاثاء إن: "الصين قلقة للغاية إزاء الوضع الراهن بين إسرائيل وفلسطين".

وأضافت أن (بكين) تأمل فى أن تعمل كافة الأطراف بجدية على تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، وتجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع ومنع وقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق.