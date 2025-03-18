شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد الدم والنار فى مجزرة 17 رمضان.. هذا ما ارتكبه الاحتلال بغزة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، عددًا من مقاطع الفيديو ، التي تم تصويرها على خلفية القصف الإسرائيلي الذى اجتاح قطاع غزة، وراح ضحيته حتى الآن 413 شهيدا فى عمليات شكلت خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة فى غزة فى بيان مقتضب.

وجاء هذا المشهد لأب يكشتف جثة طفله داخل أحد المستشفيات