شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن صدمته إزاء الغارات الإسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن صدمته إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين وفق بيان فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام

ودعا أمين عام الأمم المتحدة في بيانه بقوة إلى احترام وقف إطلاق النار، وإعادة تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق

كان فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" قال: نري مشاهد مروعة لاستهداف المدنيين في غزة بينهم أطفال، جراء موجات من القصف العنيف الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلية علي غزة منذ ساعات

وأضاف مفوض عام الأونروا "إعادة إشعال الجحيم على الأرض" عبر استئناف الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من اليأس والمعاناة داعيا إلي وقف إطلاق