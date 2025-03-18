شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا: إعادة إشعال الجحيم ومشاهد مروعة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" نري مشاهد مروعة لاستهداف المدنيين في غزة بينهم أطفال، جراء موجات من القصف العنيف الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلية علي غزة منذ ساعات

وأضاف مفوض عام الأونروا "إعادة إشعال الجحيم على الأرض" عبر استئناف الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من اليأس والمعاناة داعيا إلي وقف إطلاق النار

ومن جانبه دعا المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي لإعادة وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة ، مشيرًا إلى أن سكان غزة عانوا معاناة لا توصف.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن، فجر اليوم، سلسلة غارات واسعة وأحزمة نارية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة عشرات آخرين، في حين لا يزال آخرون تحت أنقاض المنازل المستهدفة، بحسب مصادر طبية بالقطاع.