شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة بغزة: الوضع الصحى كارثى مع خروج 25 من أصل 38 مستشفى عن الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، إن الوضع الصحي كارثي مع خروج 25 من أصل 38 مستشفى عن الخدمة.

وكانت قد أكدت مصادر طبية فلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة لـ 350 شهيدا وإصابة المئات، مشيرة لوجود عدد من الشهداء لا يزالوا تحت الأنقاض وتعجز فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف فى الوصول إليهم بسبب الظروف الصعبة التى يعيشها القطاع وعدم توافر المعدات الثقيلة التى تساهم فى رفع الأنقاض.

بدورها، قالت حركة حماس، إن الاحتلال يستأنف حرب الإبادة ويرتكب عشرات المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن نتنياهو قرر استئناف الحرب لتصدير أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة.

وطالبت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، الثلاثاء، بعودة الهدنة في القطاع، مؤكدين أن حياة أبنائهم على المحك.