شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يصدر تحذيرات بالمغادرة لسكان أطراف قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجيش الإسرائيلى، تحذيرات إخلاء للفلسطينيين المقيمين على أطراف قطاع غزة، بعد أن شن الجيش الليلة الماضية، حملة قصف جوى مفاجئة فى القطاع، مما قد يُشير إلى نية لتوسيع نطاق الهجوم، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي منشور على منصة إكس نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العقيد أفيخاي أدرعي خريطة "مناطق قتال خطرة" ينبغي على سكان غزة الفرار منها.. وتشمل هذه المناطق بلدات بيت حانون وخزاعة وضواحي عبسان في خان يونس.

وقال أدرعي: "شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما قويا، تُعتبر هذه المناطق المُحددة مناطق قتال خطرة".

وتابع المنشور: "من أجل سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء فورا إلى الملاجئ المعروفة في غرب مدينة غزة وفي خان يونس".

وحذر من أن البقاء في المناطق المُحددة باللون الأحمر على الخريطة "يُعرض حياتكم وحياة أفراد عائلاتكم للخطر".