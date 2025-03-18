شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينتى جنين وطوباس بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، بعدد كبير من الأليات الحى الشرقى من مدينة جنين وحى الألمانية، وتمركزت فى منطقة واد عز الدين، دون التبليغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مدينة طوباس شمال الضفة الغربية وقامت بدفع تعزيزات عسكرية من حاجزي تياسير والحمرا العسكريين باتجاه المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مدينة بيت لحم وداهمت منزلا وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، كما جددت اقتحامها لمخيمي عسكر الجديد والقديم شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل.