شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 7 قتلى و52 جريحا حصيلة التطورات على الحدود اللبنانية - السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية - السورية أدت إلى مقتل سبعة مواطنين، وإصابة اثنين وخمسين آخرين.

وأوضحت الصحة اللبنانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - أن اليوم الإثنين، سقط ستة شهداء وجرح اثنان وأربعون آخرون.

كما سقط أمس شهيد يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وجرح عشرة أشخاص من بينهم طفلة عمرها أربع سنوات.

ودعت وزارة الصحة اللبنانية كافة المستشفيات، وبخاصة القريبة من مناطق الأحداث، إلى ضرورة استقبال جميع الجرحى بالسرعة القصوى.