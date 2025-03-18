شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الشفاء بغزة: عاجزون عن استيعاب المصابين..وارتفاع حصيلة الشهداء لـ356 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية، إنهم عاجزون عن استيعاب أعداد المصابين فى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة .

وأضاف أبو سلمية أن كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية نفذت نتيجة استمرار الحرب وحصار إسرائيل.

وقالت مصادر طبية، إن عدد الشهداء ارتفع لـ 356 شهيدا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت قد وصلت عشرات الإصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، جراء استهداف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الصحية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، أن 14 شهيدًا وصلوا إلى المستشفى، إثر قصف خيمتين جنوب القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 70 جريحًا، بعضهم في حالة خطيرة، أصيبوا جراء استهداف منازل المواطنين في المخيم.

وفي مستشفى العودة بتل الزعتر في مخيم جباليا، وصل 8 شهداء، من بينهم 6 أطفال، وعشرات المصابين، نتيجة استهداف منازل المواطنين شمالي القطاع.

وأفادت مصادر صحية بسقوط عدد من الشهداء، جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزلين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، بالإضافة إلى قصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب المدينة.

كما استشهد عدد من المواطنين، وأُصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، وثلاثة منازل في شارع الصناعة بحي تل الهوى، إلى جانب منازل أخرى في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.