شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 322 فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 322، خلال 5 ساعات من القصف.

وذكر أن عائلات بأكملها قتلت جراء الهجمات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء.

وكان الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل قد قال إن الغارات الإسرائيلية أدت لإصابة 300 آخرين وأشار إلى أنه تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، مبيناً أن غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وكان قد أكد متحدث الصحة في قطاع غزة، خليل الدقران، أن حالة القطاع الصحي في غزة شديدة السوء ونطالب المجتمع الدولي بتدخل سريع.

وقال متحدث الصحة في غزة في اتصال هاتفي لقناة القاهرة الإخبارية، إن قطاع الصحة مهدد بتوقف سيارات الإسعاف وانقطاع التيار الكهربائي جراء نقص حاد في الوقود على أثر حظر الاحتلال إدخال المساعدات للقطاع.

وأوضح المتحدث أن قطاع الصحة يفتقر للأجهزة والأدوية وغرف العمليات غير كافية ولا يستطيع تقديم الخدمات الطبية لمئات المصابين، لافتا إلى أن حالات المصابين جراء غارات الاحتلال خطيرة للغاية ومعظم مستشفيات القطاع تخرج عن الخدمة والأخرى تعمل بشكل جزئي.