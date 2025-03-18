شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الفلسطينية:طواقم الإنقاذ تواجه صعوبة بالغة لمواصلة قوات الاحتلال القصف العنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طواقم الإنقاذ تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى المناطق المستهدفة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تواصل القصف العنيف.

وأوضحت الوكالة بأنه استشهد في الغارات العنيفة التي شنتها طائرات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء على جميع أنحاء قطاع غزة ، أطفالا ونساء.

وأفادت الوكالة باستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات، في قصف الاحتلال لخيام النازحين بمنطقة مواصي غرب خان يونس، جنوب القطاع، وقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، وثلاثة منازل في شارع الصناعة في حي تل الهوا، وفي البريج ومخيم النصيرات وسط القطاع، ومنزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.