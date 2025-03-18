شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا دفاع لبنان وسوريا يتفقان على وقف إطلاق النار والتواصل بين استخبارات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية، عن "اتفاق بين وزيري دفاع لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار والتواصل بين مخابرات البلدين".



وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى أجرى اتصالا بنظيره السوري مرهف أبو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية".



وأضاف البيان أنه "جرى الإتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء".