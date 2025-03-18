شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مسئولين كبار وقادة بحماس فى الغارات الإسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام فلسطيني باستشهاد عدد من المسئولين وقادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس فى الغارات التى شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء.

والقادة الذى تم استشهادهم وفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، هم اللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية في غزة، وأبو عمر الحتة وكيل وزارة العدل، والعميد بهجت أبو سلطان مسؤول جهاز الأمن الداخلي بغزة، عصام الدعاليس عضو المكتب السياسي لحماس.