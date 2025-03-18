شكرا لقرائتكم خبر عن "البنتاجون": هدف الضربات على الحوثيين استعادة حرية الملاحة وترسيخ الردع الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) شون بارنيل، إن الهدف وراء سلسلة الضربات الدقيقة التي شنتها القيادة المركزية الأمريكية ضد أهداف حوثية في جميع أنحاء اليمن، هو "استعادة حرية الملاحة وترسيخ الردع الأمريكي".



وأشار بارنيل - خلال مؤتمر صحفي لمدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية ألكسيس غرينكويتش - إلى أن الحوثيين هاجموا السفن الحربية الأمريكية أكثر من 170 مرة، والسفن التجارية 145 مرة، منذ عام 2023.

وأضاف بارنيل - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية مساء الإثنين - أن العملية على الحوثيين ليست هجومًا بلا نهاية، وليست محاولة لتغيير نظام في الشرق الأوسط، بل هي لوضع المصالح الأمريكية في المقام الأول، متابعًا أن العملية ستنتهي "حين يتوقف الحوثيون عن مهاجمة سفننا وتعريض حياة الأمريكيين للخطر".

وفي السياق ذاته، قال مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن الموجة الأولى من الضربات الجوية أسفرت عن تدمير أكثر من 30 هدفًا تابعًا للحوثيين.



وأضاف أن العشرات من العسكريين الحوثيين قد سقطوا جراء هذه الضربات حتى الآن، متابعًا أن "الضربات ستستمر حتى تحقيق أهدافنا".