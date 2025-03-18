شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 170 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ل 170 شهيد وسقوط المئات من المصابين، الثلاثاء، في غارات اسرائيلية مكثفة وعنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل وجود صعوبات كبيرة تواجه طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وطواقم الإسعاف في نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات.



أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة أكثر من 100 مقاتلة حربية إسرائيلية في الغارات التي يشنها الاحتلال على مناطق متفرقة في غزة.