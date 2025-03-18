شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: اغتيال محمود أبو وطفة المسؤول الأمني بحركة حماس في الغارات على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعنلت وكالة رويترز للأنباء، اغتيال محمود أبو وطفة المسؤول الأمني الكبير بحركة حماس في الغارات على غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ل 150 شهيد وسقوط المئات من المصابين، الثلاثاء، في غارات اسرائيلية مكثفة وعنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل وجود صعوبات كبيرة تواجه طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وطواقم الإسعاف في نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات.



أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة أكثر من 100 مقاتلة حربية إسرائيلية في الغارات التي يشنها الاحتلال على مناطق متفرقة في غزة.

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماتهما لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد منظمة حماس في قطاع غزة.