شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تدين نتنياهو وحكومته لاستئناف العدوان على غزة وتصفه بالغدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى على غزة واستئناف العمليات العسكرية من جديد، وقال بيان حماس، " نحمل نتنياهو المجرم والاحتلال النازي المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة، وعلى المدنيين العزل وشعبنا الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرض لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة."

وتابع البيان، " نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قراراً بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول، ونطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه."

وأفت حماس فى بيانها، "ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمّل مسؤوليتهما التاريخية في دعم صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وكسر الحصار الظالم المضروب على قطاع غزة."

و " ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل لأخذ قرار يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وإلزامه بالقرار 2735 الداعي لوقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة"