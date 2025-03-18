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مكتب نتنياهو يعلن رسميا استئناف العمليات العسكرية الاسرائيلية على غزة

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مكتب نتنياهو يعلن رسميا استئناف العمليات العسكرية الاسرائيلية على غزة

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القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماتهما لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد منظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة.

وثال مكتب نتنياهو، ان "ذلك بعد أن رفضت حماس مراراً وتكراراً إطلاق سراح رهائننا، ورفضت كل العروض التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف ومن الوسطاء."

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حاليا هجمات على أهداف لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف تحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن- الأحياء والأموات.

وقد عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي الخطة العملياتية في نهاية الأسبوع الماضي، ووافق عليها المستوى السياسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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