شكرا لقرائتكم خبر عن أمين التعاون الخليجي يبحث مع مبعوث كييف مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال لقائه، مبعوث أوكرانيا الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا الدكتور مكسيم صبح، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الإثنين، عددا من الموضوعات وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية وذلك على هامش أعمال مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا.



وأشار البديوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - إلى جهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن دول المجلس تدعم كل الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة بالطرق السلمية.



وثمّن مبعوث أوكرانيا الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، الجهود القيمة التي تبذلها دول مجلس التعاون في الوساطة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الأوكراني.



وفي ختام اللقاء، قدّم مبعوث أوكرانيا دعوةً من وزير خارجية أوكرانيا للأمين العام لزيارة أوكرانيا خلال الفترة القادمة.