شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 2 وإصابة 19 آخرين في غارات إسرائيلية على درعا السورية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة الأنباء السورية، استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة جراء الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة درعا.

وشنت منذ قليل مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية مستهدفة محيط مدينة درعا.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غاراتها الجوية على الأراضي السورية، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين.

والأسبوع الماضي، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، استهداف منصات مراقبة ودبابات تابعة للجيش السوري، شمال درعا.



سيارات الإسعاف في محيط القصف



نقل المصابين