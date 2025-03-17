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70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.. صور

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  • 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.. صور 1/4
  • 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.. صور 2/4
  • 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.. صور 3/4
  • 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.. صور 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الإثنين، 17 مارس 2025 09:14 م

في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أدى 70 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ 17 من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك. 

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

الصلاة في الأقصى
الصلاة في الأقصى

 

مسجد قبة الصخرة
مسجد قبة الصخرة

 

صلاة العشاء
صلاة العشاء

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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