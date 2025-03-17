شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،على ضرورة التوصل للتهدئة الشاملة، والحفاظ على وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ودعم إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، واستئناف دخول المساعدات، لافتا إلى أهمية دور إيطاليا في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع ومساهماتها في الجسر الجوي الإنساني.



جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني في روما، اليوم الاثنين مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا - وفقا لبيان الديوان الملكي اليوم - حيث تناولا علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية.



وحذر الملك عبدالله الثاني من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد في القصر الرئاسي، على أهمية البناء على العلاقات الثنائية وتعزيزها، بما يسهم في توسيع التعاون في مختلف المجالات.



وكان العاهل الأردني قد توجه صباح اليوم ، في زيارة عمل لإيطاليا، تليها زيارة عمل لفرنسا.