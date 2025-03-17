شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيرش : سوريا بحاجة الى مستويات عالية من الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أن الكثير من المدنيين داخل وخارج سوريا بحاجة الى مستويات عالية من الدعم في الغذاء والمأوى.



وقال جوتيرش - في كلمة عبر الفيديو كونفرانس، خلال مؤتمر المانحين حول سوريا عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين إن سوريا واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية في العالم، وتمويل الاستجابة الانسانية هناك لا يزال عاجزا.



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي للتحرك بشكل ملح وتقديم الدعم الإنساني لسوريا .



وأكد جوتيرش أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم سوريا حتى يتحقق الوفاق والعدالة والإزدهار، وقال " لنعمل معا لمساعدة الشعب السوري " .