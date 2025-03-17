شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تقترح فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على العلويين بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن اقتراح قدمه خلال اجتماع أوروبي، حول التطورات التي تشهدها سوريا في الآونة الأخيرة

وقال بارو "اقترحت في اجتماع أوروبي فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على العلويين بسوريا"

ومن جانبها، شددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس على ضرورة بناء حكومة شاملة في سوريا، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية ضد مرتكبي العنف.